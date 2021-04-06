الخارجية الأميركية: العراق في “المرتبة الأولى” بجهود إزالة الألغام وتدمير الأسلحة

2021/04/06 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرا حول جهودها لإزالة الألغام وتدمير الأسلحة التقليدية في العالم تضمن الإشارة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حاز العراق على نصيب الأسد من تلك الجهود.

وقال تقرير تحت عنوان “حتى تمشي بأمان على الأرض” إن من بين الدول العشرة في العالم التي سجلت أكبر عدد من ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب هي العراق وسوريا واليمن.

وتشير خريطة التي تضمنها التقرير إلى أن العراق حصل على النصيب الأكبر من المخصصات لتدمير الأسلحة التقليدية في المنطقة مبينا ان عام الفين وعشرين شهد، تدمير وإزالة الاف العبوات الناسفة والمواد المتفجرة من مخلفات الحرب في كردستان والمناطق المحررة من داعش في سهل نينوى وسنجار.

ويقول التقرير إن الكثير تم إنجازه، فيما يخص إزالة الألغام التي زرعها داعش بالعراق ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة بالتزامها في تطهير المناطق التي لا تزال متأثرة بشدة.

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