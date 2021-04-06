وزارة الصحة: اقليم كوردستان يواجه اوضاعاً خطيرة

2021/04/06 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من مخاطر زيادة نسبة الاصابات بفايروس كورونا، مؤكدة ان الاوضاع الصحية خطيرة جداً.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: مع الاسف يمر اقليم كوردستان باوضاع صحية خطيرة جدا، وردهات العناية المركزة فقدت قدرتها على استيعاب المصابين بفايروس كورونا.

واضاف: ان ارتفاع نسبة الاصابت والوفيات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان في ارتفاع مستمر وهذا مؤشر خطير، ومع الاسف هناك اهمال للتعليمات الصحية من قبل المواطنين.

واشار الى ان ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا هو الذي دفع اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا الى اتخاذ قرارات لتشديد الاجراءات الوقائية.

PUKmedia خاص

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