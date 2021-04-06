شرطة ذي قار تلقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء

2021/04/06 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء في المحافظة.المديرية قالت في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز المديرية ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء أحدهما محكوم غيابيا بالسجن لـ مدة 15 عاما لارتكابه جريمة سرقة، والآخر مطلوب وفق المادة ٤٠٥ شروع بالقتل”.وأضافت المديرية، …

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