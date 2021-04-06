بالصور: اعتقال الارهابي المكنى 'ابو سعد' شمالي بغداد

2021/04/06 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال احد عناصر تنظيم داعش الارهابي والمكنى "ابو سعد" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بتاريخ ١٢ / ٣ /٢٠٢١ وردت معلومات استخباراتية تفيد بوجود احد عناصر تنظيم داعش الارهابي المطلوب الى (استخبارات ل مش٢٢ فق٦) والذي يعمل ضمن قاطع شمال بغداد مفارز الصديق وهو المدعو "م ع خ" والمكنى ابو سعد والذي يعمل عنصر امن ضمن مفارز الصديق وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم عرض المعلومات على انظار قاضي تحقيق محكمة الكرخ بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١ وصدر امر قبض وتحري وفق احكام الماده الرابعه /١ من قانون مكافحة الارهاب".

واضاف انه "وبعد متابعة الهدف واستطلاعه بالساعة 1:00 من يوم ٦/ ٤ /٢٠٢١ خرجت قوه من قيادة الفرقة الخاصة وباشراف قائد الفرقة اللواء الركن سعد محسن عريبي واستخبارات اللواء ٢٢ أس اللواء يرافقه ض أس الفوج الاول وعند وصول القوة الى الاحداثي MC 20388 27941 تم القاء القبض على المتهم "م ع خ ح".وتابع المصدر انه تم "ضبط بحوزته بندقيه كلاشنكوف"، لافتا الى انه "بالساعة 4:00 من نفس اليوم عادت القوه بدون حادث وجاري التحقيق مع المتهم".

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