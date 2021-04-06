بسبب رسوبها..فتاة تلقي بنفسها في النهر والشرطة تنقذها باللحظات الاخيرة

2021/04/06 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الثلاثاء انقاذ طالبة حاولت الانتحار غرقاً في شط الهاشمية جنوبي المحافظة:

وقالت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز" بان مفارز من مركز شرطة الهاشمية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل هرعت فور تلقيها نداء من السيطرة المركزية بوجود فتاة قفزت من أعلى جسر الهاشمية بمحاولة للإنتحار غرقاً.

وفي وقت قياسي تمكنت المفارز من إنتشالها من الشط وإنقاذ حياتها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج، واضافت القيادة الى انها ترقد حالياً بصحة جيدة حيث اعترفت ان دوافع الإنتحار بحسب ما ذكرت الفتاة كونها طالبة وبسبب رسوبها في المدرسة .

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