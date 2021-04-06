«الاقتصاد نيوز» تكشف تفاصيل الاتفاق العراقي ـ اللبناني

2021/04/06 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تكشف وكالة الاقتصاد نيوز، تفاصيل الاتفاق اللبناني ـ العراقي الاستراتيجي، الذي يتضمن منح العراق 500 الف طن من غازويل لتشغيل محطات الكهرباء مقابل الحصول على خدمات صحية وزراعية.

وقالت عدة مصادر عراقية ولبنانية، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الاتفاق يتضمن فتح حساب للحكومة العراقية في البنك المركزي اللبناني وبالليرة اللبنانية، وتوضع فيه الأموال عن بيع 500 الف طن من غازويل، مشيرة إلى أن العراق لن يقدم النفط إلى لبنان لان الأخيرة لا تمتلك أي مصافي.

وتبلغ قدرة العراق الإنتاجية لمادة غازويل، 106 الف برميل يوميا، بينما تحتاج لبنان إلى مليون طن من الغازويل لتشغيل محطات الكهرباء.

وبينت المصادر أن البرنامج الصحي لمعالجة المرضى العراقيين في الخارج، سيستفاد منه عدد من المواطنين الذين سيتعالجون في المستشفيات اللبنانية، بالإضافة إلى جلب كوادر صحية لبنانية للعمل داخل العراق، مشيرة إلى ان الاتفاق يتضمن أيضا الحصول على منتجات زراعية.

ونوهت المصادر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة احد المسؤولين اللبنانين إلى العراق، من اجل توقيع الاتفاق بشكل كامل.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، "العراق مُقبل على افتتاح 11 مُستشفى في مختلف المحافظات العراقيّة والتي كانت تعاني من حرمان، وهناك حاجة لتدريب الكوادر في بعض التخصّصات"، مضيفاً "لدينا اليوم مع الجامعة الأميركية في بيروت برنامج متكامل للتدريب في مجال الطبّ النووي، العلاج الشعاعي لمرضى السرطان بالنسبة إلى زراعة نخاع العظم، وفي مجال علاج العيون وغيرها".

وذكر التميمي، "اليوم هناك تحسّن كبير في البُنى التحتيّة للمؤسسّات الصحيّة العراقيّة، وإدخال مُدن طبيّة ومستشفيات حديثة تحتاج الكثير من الكوادر والدعم في مجال الخبرات في إدارة المستشفيات والخدمات الفندقيّة والتمريضيّة والسيطرة على التلوّث، وهناك العديد من التخصصّات التي تحتاج إلى أياد عاملة، فإمّا أن يأتي الخبراء اللبنانيون إلى العراق للقيام بعمليات التدريب وتقديم المشورة العلمية الفنيّة للفرق الصحيّة العراقية، أو أن يأتي المريض العراقي إلى لبنان لإجراء بعض العمليات"، موضحًا أن "هذا البرنامج سيبدأ تطبيقه بشكل عاجل"، متمنيًا أن "تشهد الأيام القادمة تطبيقاً فعلياً ومباشراً".

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