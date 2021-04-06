الرشيد يعلن منح المحققين العدليين سلفة شخصية تصل الى 50 مليون دينار

2021/04/06 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف الرشيد ، الثلاثاء، منح المحققين العدليين سلفة شخصية تصل الى 50 مليون دينار كحد اعلى.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "تقرر منح المحققين العدليين سلفة شخصية تتراوح ما بين (15-50) مليون دينار عراقي تسدد بنظام القسط الثابت ويتم التسديد الشهر الذي يلي شهر المنح".

واضاف ان "من بين الشروط التي وضعها المصرف ان يكون طالب السلفة لديه توطين في مصرف الرشيد".

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