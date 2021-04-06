بالصور.. القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في البصرة

2021/04/06 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على (8) متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في المحافظة.المديرية قالت في بيان وصل “النور نيوز” ان “مفارز المديرية القت القبض على (8) متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في المحافظة.واضاف البيان انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق المواد (٤١٣ و ٤٣٢ و ٤٣٤ و …

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