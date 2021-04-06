الأمن الوطني يعتقل اثنين من تجار المخدرات

2021/04/06 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعتقال اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما “كرستال وحبوب مخدرة ” في محافظة ذي قار.وقال الجهاز في بيان وصل “النور نيوز” انه “بناءً على معلومات استخبارية ومقاطعة المعلومات فضلا عن تكثيف الجهد الميداني تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار من القاء القبض بعد إستحصال الموافقات …

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