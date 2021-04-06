2021/04/06 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، باستهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية في سلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش استهدفوا برجين لنقل الطاقة الكهربائية بعبوتين ناسفتين قرب المحطة الغازية في جبال حمرين ضمن حدود ناحية المنصورية، 45 كم شرق بعقوبة".

وأضاف، أن "الاعتداء الإرهابي أدى إلى تدمير برجي الطاقة"، لافتاً إلى أن "البرجين لم يدخلا في الخدمة وغير مستخدمة، من قبل وزارة الكهرباء".

يُشار إلى أن عناصر داعش يستهدفون بين فترة وأخرى، ابراجاً للطاقة الكهربائية في محافظة ديالى وعدد من المحافظات الأخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).