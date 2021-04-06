بالفيديو.. وفاة منتسب داخل مديرية مرور البصرة

2021/04/06 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

شهد موقع مرور البصرة، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، زخماً أمام البوابة بعد منع المراجعين من الدخول، بسبب تشييع أحد منتسبي الدائرة.

وأظهر مقطع مصور، حصلت عليه (بغداد اليوم)، قيام منتسبي دائرة مرور البصرة "المشروع الوطني"، بتشييع جثمان أحد المنتسبين ما تسبب بزخم في عدد المراجعين أمام بوابة الدائرة.

وقام ضباط ومراتب دائرة مرور البصرة، بتشييع جثمان المنتسب، ومنع المراجعين من الدخول إلى مقر الدائرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المنتسب في المرور توفي داخل الدائرة، وقام المنتسبون بتشييعه، من الدائرة، ومنع المراجعين من الدخول.

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