صورة.. مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى ’’مغلق بأمر المحاضرين’’

2021/04/06 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىقدم عدد من المحتجين على عدم شمول المحاضرين المجانيين بالتعيينات في موازنة 2021، اليوم الثلاثاء، على غلق مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال مراسل (بغداد اليوم) ان عدد من محاضري ديالى المجانيين اقدموا على غلق مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالمحافظة، فيما وضعوا لافتة "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ديالى مغلقة بأمر محاضري ديالى".

وأضاف ان هذه الخطوة جاءت للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم وشمولهم بالتعيينات في موازنة 2021

وأقدم العشرات من المحاضرين المجانيين، في البصرة، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، على إغلاق مديرية تربية المحافظة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً كبيراً من المحاضرين المجانيين، واصلوا حملاتهم في المطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.وأضاف، أن العشرات من محاضري البصرة، أقدموا على إغلاق مديرية تربية المحافظة، رافعين لافتات تطالب الحكومة المركزية بالتثبيت على الملاك الدائم.في غضون ذلك، أفاد مراسلنا في واسط، بأن موظفي الأجر اليومي في مديرية البلدية، أغلقوا مبنى الدائرة منذ ساعات الصباح الأولى.وأشار، إلى أن "الأجراء اليوميين أغلوقا مبنى مديرية بلدية واسط، مطالبين بتحويلهم إلى عقود وزارية، حسب القرار 315.

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