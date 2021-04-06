المصرف العراقي للتجارة يوقع اتفاقية لتمويل استيراد السلع والخدمات السعودية

2021/04/06 | 11:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع المصرف العراقي للتجارة اتفاقية خط التمويل لاستيراد السلع والخدمات السعودية مع الصندوق السعودي للتنمية في الرياض.وقال المصرف، في بيان، إنه تم توقيع الاتفاقية أثناء الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد …

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