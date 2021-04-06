مقتدى الصدر عن ’السعادة’: ابتعدوا عن السوداوية والظلامية

2021/04/06 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، نصائح في نطاق السعادة، فيما أشار إلى أن السوداوية والظلامية لها نتائج سلبية.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (6 نيسان 2021)، إن "نتبنى القول بأن السعادة الدائمية والأهم هي السعادة الأخروية من خلال نيل رضا الله في الدنيا ليحصل على الجنان في حياته الأخروية الأبدية بدل أن يحصل على الشقاء في الآخرة فيما إذا أغضب الله ولم ينل رضاه جلّ جلاله".

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