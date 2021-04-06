الأمن الوطني يعتقل اثنين من تجار المخدرات في ذي قار

2021/04/06 | 11:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اعتقال اثنين من تجار المخدرات في محافظة ذي قار.

وذكر الجهاز في بيان أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار، تمكنت من القاء القبض بعد إستحصال الموافقات القضائية على اثنين من تجار المواد المخدرة وبحوزتهما (نصف كغم) من مادة “الكرستال” واكثر من (680) قرص مخدر، اضافةً الى كمياتٍ من مادة الهروين”.

وبين أن الجهاز ان “العلمية تمت بناءً على معلومات استخبارية ومقاطعة المعلومات فضلا عن تكثيف الجهد الميداني، حيث جرى تدوين اقوالهما اصولياً بعدما اعترفا بتعاطيهما للمواد المخدرة وتوزيعها على أنحاء ذي قار، اذ تمت إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما”.

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