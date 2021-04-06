2021/04/06 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص اقدم المحاضرون المجانيون، اليوم الثلاثاء، على إغلاق مكتب المفوضية العليا للانتخابات في بعقوبة.وقال ممثل المحاضرين في ديالى عبدالله العباسي في حديث “للمركز الخبري الوطني”، إن “المحاضرين المجانيين انطلقوا بتظاهرة امام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحاضرون يغلقون مكتب مفوضية الانتخابات في بعقوبة المركز الخبري الوطني.

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