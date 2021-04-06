محاضرون محتجون يغلقون مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى

2021/04/06 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أقدم عدد من المحتجين من المحاضرين المجانيين على اغلاق مكتب مفوضية انتخابات ديالى احتجاجا على عدم شمولهم بالتعيينات ضمن موازنة 2021 .وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / للانباء:" ان عددا من المحاضرين المجانيين قاموا باغلاق مكتب مفوضية انتخابات ديالى ورفعوا لافتة كتب عليها "اغلق المكتب بأمر من محاضري ديالى "./ انتهى

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