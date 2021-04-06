ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق المحلية

2021/04/06 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا في السوق المحلية .فقد سجل سعر بيع الدولار 147.250 الف دينار لكل 100دولار ، وبلغ سعر شرائه 146.250الف دينار لكل 100 دولار.وكان سعر بيع الدولار بلغ امس 147.000 الف دينار ،وسعر شرائه 146.000 الف دينار لكل 100دولار./انتهى3

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