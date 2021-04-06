التربية العراقية تصدر توضيحا بخصوص الاوامر الادارية للمحاضرين المجانيين

2021/04/06 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء توضيحا بشأن الأوامر الإدارية الخاصة بالمحاضرين المجانيين....

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