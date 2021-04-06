مجلس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة عليا لإغاثة النازحين

2021/04/06 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر مجلس الوزراء العراقي، تشكيل اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو....

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