ما العمل بعد الاحتفال بالعيد السابع والثمانين لنشوء وتطور الحزب الشيوعي العراقي؟ - كاظم حبيب

2021/04/06 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب عاش الشيوعيون، ومعهم جمهرة واسعة من المؤيدين والأصدقاء والمتعاطفين من النساء والرجال، أياماً جميلة ومنعشة ونضالية في احتفالات الذكرى ألـ 87 لميلاد الحزب الجليل، سواء أكان في داخل الوطن أم في الشتات العراقي بأساليب مختلفة تماماً عن السنوات السابقة، احتفالات افتراضية ديگتالية، بسبب وباء كورونا.



وقد مجد المحتفون شهداء الحزب والوطن وانتفاضة 2019، كما تمنوا للجرحى والمعوقين الشفاء العاجل.



كما طالبوا بإ ......





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