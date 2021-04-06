2021/04/06 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص قررت هيئة النزاهة الاتحاد، اليوم الثلاثاء، فتح ملف سيطرة “الصفرة”، فيما استدعت مسؤولا بارزا في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.وقال مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تفتح ملف سيطرة “الصفرة” وتستدعي مدير مكتب العبادي نوفل أبو الشون المركز الخبري الوطني.

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