الرشيد يطلق سلفة جديدة تصل لـ50 مليونًا

2021/04/06 | 12:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، منح المحققين العدليين سلفة شخصية تصل إلى 50 مليون دينار عراقي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المبلغ الممنوح يتراوح ما بين (15-50) مليون دينار عراقي، تسدد بنظام القسط الثابت ويتم التسديد الشهر الذي يلي شهر المنح".

وأضاف أن "من بين الشروط التي وضعها المصرف أن يكون طالب السلفة لديه توطينًا في مصرف الرشيد".

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