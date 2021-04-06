الوفد الخليجي يبدي إعجابه بملعب البصرة الدولي

2021/04/06 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكدَ رئيس فريق التفتيش بالوفد الخليجي الموجود في البصرة حالياً، الدكتور حميد الشيباني، اعتماد ثلاثة ملاعب كروية في البصرة حال إقرار البطولة بنسختها الخامسة والعشرين في البصرة.

وقال بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقت وكالة الأنباء العراقية ( واع ) نسخة منه: إن "اجتماعاً عقد بين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والوفد الخليجي، ورئيس الهيأة التطبيعية ،ومحافظ البصرة في المدينة الرياضية".

وتابع البيان أن "الشيباني قال إن كلاً من ملعب البصرة الدولي سعة 65 ألف متفرج وملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج ،هما الملعبان الرئيسيان للبطولة، وسيتم اعتماد الملعب الثانوي عشرة آلاف متفرج ملعباً بديلاً، فضلاً عن ملاعب التدريب الأخرى".

من جهةٍ متصلة، عبّر أعضاء الوفد الخليجي عن ثقتهم التامة بقدرة العراق، والبصرة تحديداً، على تضييف البطولة بأفضل صورة ممكنة، وأشادوا بالبنى التحتية التي شاهدوها خلال تفقدهم.

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