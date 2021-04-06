النزاهة تصدر امرا باستقدام مسؤول كبير في الدولة.. مارس الابتزاز المالي

2021/04/06 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق، مبينة أن ألامر جاء على خلفية مزاعم ابتزازه لبعض مديري دوائر المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (6 نيسان 2021)، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصرية أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق"، موضحة "أن الأمر جاء على خلفية تهمة ممارسة الابتزاز المالي لمديري دوائر بلدية الناصرية والمنتجات النفطية ومصفى ذي قار".

وتابعت الهيئة "أن أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفية التهم الموجهة للمحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على ممارسة حالات ابتزاز مالي لعدد من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تم تدوين أقوالهم في القضية ورفعها إلى القضاء".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن صدور أمر استقدام لخمسة مسؤولين محليين في محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن من بين المستقدمين المحافظ الأسبق.

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