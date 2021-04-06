كوريا الشمالية تقاطع اولمبياد طوكيو

2021/04/06 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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أعلنت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية، الثلاثاء، أنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو المقررة صيف هذا العام، من أجل حماية رياضييها من المخاوف المتعلقة، بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة بموقعها "جوسون سبورتس" على الإنترنت، أنها اتخذت القرار في اجتماع للجنة الأولمبية لكوريا الشمالية في 25 مارس، وبمشاركة كيم إيل جوك وزير الرياضة.

وقالت وزارة الرياضة "قررت اللجنة عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية رقم 32 لحماية رياضييها من الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش بعض طرق تطوير الرياضة وحصد ميداليات في المسابقات الدولية في السنوات الخمس المقبلة.

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