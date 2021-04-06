النائب كاظم الشمري يجمع تواقيع 83 نائباً لاستجواب أمين بغداد

2021/04/06 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة ائتلاف الوطنية النيابية عن

قيام النائب كاظم الشمري بجمع تواقيع 83

نائباً لاستجواب أمين بغداد .

وذكرت الكتلة في بيان حصلت وكالة نون

عليه اليوم :" ان النائب الشمري جمع

لغاية اليوم الثلاثاء

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