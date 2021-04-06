شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل في إحدى نواحي المحافظة

2021/04/06 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تمكن مفارز مكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ورود اخبار تفيد بوجود جثة مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لاطلاقات نارية، تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجاني حيث أثمرت الجهود عن القبض على المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليه وذلك بسبب وجود خلافات بينهما".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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