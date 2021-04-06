كهرباء العراق .. شحة في فصل الصيف بعد رفض ايران الالتزام بالاتفاق الغازي

2021/04/06 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دخل العراق، مرحلة العد التنازلي لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، اذ ستشهد البلاد معاناة كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب عدم حل المشكلة وتسوية الخلافات المالية بين العراق وايران.





وتقول صحيفة الصباح، أن الحكومة تعمل حاليا على رفع انتاج الكهرباء إلى 22 الف ميغاواط خلال فصل الصيف المقبل، عبر صيانة عدد من الوحدات التوليدية في محطات صلاح الدين والناصرية والسماوة والمسيب وغيرها.

يحتاج العراق إلى 29 الف ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة، مما يعني وجود عجز يبلغ 7 الاف ميغاواط، وفي حالة تهديد الجانب الإيراني بقطع الغاز والكهرباء بسبب عدم تسوية الأموال مما يعني فقدان 5 الاف ميغاواط أخرى، ويصبح انتاج العراق اقل من 17 الف ميغاواط في اليوم.

وحتى الآن لم يربط العراق، كهربائه مع أي دولة مثل الأردن ومصر ودول الخليج، لتنويع استيراداته من الكهرباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، إن انتاج العراق يبلغ حاليا 11.8 الف ميغاواط، وفي حال توفر الوقود نصل إلى 28 الف ميغاواط، مشيرا إلى أنه في حال استقرار الوقود المستورد فإنتاج العراق في فصل الصيف يصل إلى 22 الف ميغاواط.

وبين أن العراق يستورد غاز من ايران خلال فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز، ولكن ايران ترفض منحنا ذلك، اذ المناقشات الان على استيراد 22 مليون متر مكعب قياسي، موضحا أن الكهرباء قامت بصيانة عدد من المحطات الكهربائية.

ونوه إلى أن الكهرباء تطلب مؤسسات الدولة 3 تريليونات دينار.

وبدأت الحكومة العراقية، بإيجاد حلول جدية لمعالجة ازمة الغاز عبر استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط بالإضافة إلى استيراد الغاز من قطر.

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