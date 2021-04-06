واشنطن مستعدة لإعادة النظر ببعض العقوبات المفروضة وايران تعده موقفاً واعداً

2021/04/06 | 12:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – طهران- الزمان -(أ ف ب) – أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين أنّها مستعدّة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015، في مبادرة تأتي عشية انطلاق محادثات دولية في فيينا بشأن هذه المسألة.ورحبت إيران الثلاثاء بتصريحات “واعدة” لمسؤولين أميركيين أبدوا فيها […]

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