دوريات النجدة تمنع فتاة من الانتحار من أعلى جسر الجادرية

2021/04/06 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، قيام القوات الامنية بمنع فتاة من الانتحار في بغددا؟وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "فتاة في مقتبل العمر، حاولت رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار".وتابع من قبل دوريات نجدة الدورة، انقذت الفتاة وحالت دون الالقاء بنفسها في نهر دجلة".

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