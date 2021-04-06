سلاح مدفون قرب مناطق سكنية وبساتين.. حصيلة عمليات دهم وتفتيش في البصرة

2021/04/06 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، مصادرة أسلحة مخبأة بين الأبنية السكنية والبساتين في المحافظة.

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وقال قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 نيسان 2021)، إن "القوات الأمنية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية توفرت لديها معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة والسفن الغارقة على ضفاف شط العرب وبقية الأنهار والمشاريع الإروائية".

وأشار قائد العمليات إلى أن "القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في تلك المناطق تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض".

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