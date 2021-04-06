لقاء بين وزير الخارجية الأردني ونظيره السعودي.. وحظر نشر في قضية

2021/04/06 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، حظر النشر بكل ما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأمنية بشأن قضية ولي العهد السابق، الأمير حمزة، وشخصيات أخرى "حفاظا على سريتها" في الوقت الحالي.

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