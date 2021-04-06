2021/04/06 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد البحوث العراقية من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في المستوعبات العالمية الى ستة وستين ألفا وسبعمئة وتسعة وعشرين بحثا علميا.وذكرت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع بحوث الجامعات العراقية الى أكثر من 66 ألفا في المستوعبات العالمية المركز الخبري الوطني.

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