2021/04/06 | 12:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف دولة القانون ، الثلاثاء، القوى السياسية الى مصارحة الشعب بما تم اقراره في الموازنة وما سيتم تنفيذه عمليا، مؤكدا أنه قاطع جلسة التصويت على الموازنة بعد تنصل القوى السياسية من التزاماتها حيال شرائح واسع من ابناء الشعب العراقي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تدعو القوى السياسية لـمصارحة الشعب بما تم إقراره بالموازنة وما سيتم إنجازه فعلياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تدعو القوى السياسية لـمصارحة الشعب بما تم إقراره بالموازنة وما سيتم إنجازه فعلياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).