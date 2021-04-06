2021/04/06 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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إقرار الموازنة والانفتاح على دول الجوار..



خطوات لإنعاش الاقتصاد العراقي | الاقتصاد في ساعة

تقديم : عادل الطراونةضيف الحلقة: د.



صفوان قصي – خبير اقتصادي

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