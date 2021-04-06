معلومات عامة وأبرز مايهم المواطنين من نقاط وردت في موازنة 2021

2021/04/06 | 12:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” أبرز فقرات الموازنة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، من بينها الضرائب المفروضة وتثبيت العقود وجباية أجور الماء والمجاري.

وأدناه أبرز فقرات الموازنة التي تهم المواطنين:

– احتساب سعر البرميل الواحد في الموازنة 45 دولارا.

– احتساب سعر الصرف 145 ألفا لكل 100 دولار.

– على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي العمرانية والخدمية كافة بالوسائل المناسبة.

– يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض.

– تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020.

– تلتزم حكومة الاقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية بسعر شركة سومو، كما تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة.

-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا والشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الاحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.

– على وزارة التربية والمديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر إدارية ومباشرات سابقة.

– على هيأة الاعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من العام الحالي.

– تكون جباية اجور الماء والمجاري لامانة بغداد والبلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (100) دينار للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا وفقا لفئات المستهلك ونسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهريا.

– استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة20% وتقييد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة.

– يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره (25000) دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية.

– على وزارة المالية اصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100)% والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200) % على ان يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبى من مستوردي هذه البضائع.

– فرض ضريبة بنسبة (15)%على الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.

– يفرض رسم عمل على العاملين الاجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره (1500000) دينار سنويا عن كل عامل.

– تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين لمن يشغل منصب مدير عام صعودا.

– منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد.

– يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي2020 و2021 للراغبين بتأجيل قروضهم، والذين لا تزيد قروضهم عن (250) مليون دينار من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية) في عموم محافظات العراق، وعدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.

– على هيأة التقاعد الوطنية حجز (50)% من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوزعند إكمال براءة ذممهم المالية.

– للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايا منهم وبناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات لمرة واحدة، وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالاجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص من قانون انضباط موظفي الدولة المعدل.

– تتحمل كل وزارة أو جهة غيرمرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تأريخ 9/4/2003، جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الارهابية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز (60)% فما فوق، فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.

– تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الاقصى عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة وبرواتب ومخصصات أقرانهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد.

– الزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماءالمشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف مليون دينار شهريا فما فوق.

– يلتزم مجلس الوزراء بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب بموعد اقصاه30 /6/2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال 30 يوما من تاريخ ارسال الاسماء.

– على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات التالية شريطة ان تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم المقرة في هذا القانون:

أ- لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم 8641 والذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات فاكثر.

ب– لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات فأكثر ومن ضمنهم بشائر الخير.

– شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) باحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناء.

ت- تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء ابوغريب لسنة 2014.

– تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط.

– التصويت على تعيين ومباشرة ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والساندة والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

– التصويت على حذف المادة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

– التصويت على ربط الوظيفة العامة بمجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة في الحصول على الوظيفة.

– التصويت على شمول خريجي البكالوريوس من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من العسكري الى المدني في نفس الوزارات.

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