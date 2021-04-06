ارتفاع بحوث الجامعات العراقية في المستوعبات العالمية الى اكثر من 66 ألفا

2021/04/06 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع عدد البحوث العراقية من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في المستوعبات العالمية الى / 66 / الفا و / 729 / بحثا علميا.وذكر بيان للوزارة انه :" , بحسب البيانات المنشورة في مستوعب سكوبس العالمي فان الجامعات الحكومية حققت لغاية الثالث من نيسان الحالي نشرا لثلاثة وستين ألفا وتسعمئة وسبعة وخمسين بحثا ، فيما نشرت الجامعات والكليات الأهلية ألفين وسبعمئة واثنين وسبعين بحثا ".ونقل البيان قول وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب في رسالة الى الجامعات :" ان هذه الزيادة الواضحة في أعداد البحوث العراقية المنشورة عالميا تعزز موقع الجامعات العراقية التي بات صعودها مؤشرا في التصنيفات العالمية "، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تكثيف الاهتمام بهذا الملف بما يتناسب وسمعة المؤسسات الجامعية الحكومية والأهلية في العراق .وحث على الاستمرار والارتقاء النوعي بالبحث العلمي وتوسيع دائرة الإشراف المشترك لأعضاء الهيئات التدريسية في التعليم الأهلي مع الجامعات الحكومية"./انتهى2

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