نيجيرفان بارزاني يزور بغداد قريبا

2021/04/06 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ اعلن مسؤول في رئاسة اقليم كردستان :" ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا للتباحث حول عدد من المسائل مع الحكومة المركزية "./ انتهى

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