2021/04/06 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء ينهي تدريباته اليوم ويلاقي الوحدة الإماراتي بـ"قميص أسود" على ملعب "آل نهيان" الأربعاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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