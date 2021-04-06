2021/04/06 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ماكو غيره ..



طالما سمعناها تتردد على لسان المسؤولين الذين لهم اليد الطولى في تسمية أصحاب المناصب السياسية عندما يتحدثون عن من يختارون لتسلم مسؤولية بلد أو حزب أو منصب من المناصب العليا أو الدنيا، على الاخص حين يحل موعد الانتخابات وتنتصب صناديق الاقتراع الزرقاء في قاعات المراكز الانتخابية .ماكو غيره ...



تميمة يحملها السياسي ما أن يجلس على كرسي المنصب الذي يذوق طعمه بما يوفره له من امكانية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكو غَيره...انتخابات عراقية - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكو غَيره...انتخابات عراقية - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).