تاريخ الدين: الديانة اليونانية القديمة - مالك ابوعليا

2021/04/06 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمكان الباحثين مُهتمين بالدين اليوناني القديم قبل أن يدرسوا الديانات الأُخرى غير المسيحية.



غالباً ما يُشار الى الدين اليوناني بأنه دين "الجمال".



تستند هذه الأمثلة Idealisation الى معرفة ضيقة للغاية ومحدودة الأفق بالدين اليوناني، وخصوصاً معرفته من ......





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