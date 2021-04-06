زين “تبشر” مشتركيها.. وتعلن عن اتفاق مع شركات عالمية لاطلاق لعبة “كابتن ماجد” للهاتف النقال

2021/04/06 | 13:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت شركة زين عن اطلاق لعبة “كابتن ماجد” بالتعاون مع شركة “KLAB” حيث ستتوفر اللعبة على متجر غوغل بلي مجانًا، مع ميزات خاصة لمشتركي زين.

وقالت الشركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تواصل زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جهودها في توفير أحدث الحلول الرقمية، وبالاستمرار بتعاونها مع شركة Google العالمية لإتاحة الفرصة أمام المستخدمين في كافة أرجاء العراق لا سيما جيل الشباب للاستمتاع بالألعاب وتطبيقات الهواتف الذكية وتمكين الشراء والاشتراك في التطبيقات والميزات من داخل التطبيقات والألعاب”.

وستقوم شركة زين بالتعاون مع شركة KLab بتوفير لعبة الكابتن ماجد، يستطيع عشاق الكابتن تسوباسا(الكابتن ماجد) تحميل لعبة Captain Tsubasa: Dream Team مجاناً من متجر Google Play، إلى جانب توفير الكثير من المزايا الحصرية لمشتركي زين العراق والحصول على جوائز قيّمة بمناسبة انطلاق اللعبة في العراق، كما يمكن لمشتركي زين العراق شراء ما يفضلونه من داخل اللعبة عن طريق استخدام فوترة زين العراق على متجر Google Play.

وتحرص زين العراق، على توفير أحدث الإصدارات والألعاب الجديدة التي تلقى شعبية واسعة بين جيل الشباب في العراق، الأمر الذي يتناغم مع جهودها لتحقيق التحول الرقمي، الذي يعد من أهداف الشركة والذي يسهل حياة الفرد العراقي ويساهم في بناء اقتصادٍ رقمي رصين في البلد من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة التي تقدمها لمشتركيها.

ومن خلال هذه التعاون مع شركة Google العالمية والشركة اليابانية KLab، يمكن لعشاق “الكابتن تسوباسا” (الكابتن ماجد) تحميل لعبة Captain Tsubasa: Dream Team مجاناً وإنشاء حساب خاص داخل اللعبة، واتباع الخطوات في الرابط التالي:https://www.tsubasa-dreamteam.com/ar/cp/

للحصول على الجوائز والمكافآت التي تقدمها زين العراق و KLab و تطوير اللعبة لتساعد اللاعبين على تعزيز مهاراتهم الخاصة داخل اللعبة.

وذكرت زين العراق بان هذا التعاون يأتي “ضمن استراتيجيتنا القائمة على توفير تجربة خدمات متميزة وتسهيل الاشتراك في الخدمات الرقمية لمشتركينا وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالمحتوى الرقمي عند استخدامهم المتاجر والتطبيقات على الهواتف الذكية. كما تأتي هذه الخدمة بعد إطلاقنا الجيل الرابع 4G-LTE في كافة أرجاء العراق، والذي يوفر للمستخدمين سرعة بمعدلات قياسية، ويتيح لمشتركينا ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الانترنت بشكلٍ أسرع.

وكانت زين العراق، الشركة الأولى في العراق، التي أطلقت خدمة تتيح المجال لمشتركي زين العراق الشراء والاشتراك في التطبيقات والألعاب المتوفرة على متجر Google Play عن طريق رصيد الهاتف المحمول، وتعتبر آلية الشراء والاشتراك هذه من أكثر طرق شيوعاً للحصول على الخدمات الرقمية، إذ تتيح الاشتراك بصورة سريعة وسهلة في متاجر التطبيقات مثل متجر Google Play، التي تتماشى مع استراتيجية زين لتمكين الشباب العراقي وتطوير مهاراتهم، من خلال تعاون زين العراق مع شركات عالمية كبرى مثل Google لتقديم الخدمات المبتكرة والدعم اللازم لتطوير من القدرات الشابة من خلال المشاركة ورعاية المؤتمرات والدورات التدريبية على مستوى العالم، مثل فريق مطوري Google في بغداد بمؤتمر Google I/O السنوي، إلى جانب رعاية ورش “مهارات من Google” التي تقدم للشباب العراقي فرصة التعرف على مجموعة من المهارات الرقمية لتعزيز الفرص المستقبلية وتمكنهم للانطلاق في سوق العمل.

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