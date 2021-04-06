المشهد السياسي والعلاقات الثنائية على طاولة الحكيم والسفير الكوري الجنوبي

2021/04/06 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، والسفير الكوري الجنوبي جانغ كيونك ووك المشهد السياسي والعلاقات الثنائية.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلنا اليوم سفير كوريا الجنوبية في بغداد جانغ كيونك ووك، وبحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ،واستعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وسيئول".

وأضاف أنه "تم تأكيد ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة"، مشيراً الى "أهمية استثمار التجارب وتبادل الخبرات".

وأشاد الحكيم "بالتجربة الكورية في مجال الإعمار والخدمات"، لافتاً الى أن "العراق يقدم الكثير من الفرص الواعدة في مجال الاستثمار".

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