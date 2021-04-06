البصرة: جهات خارجة تدفن الأسلحة في الارض

2021/04/06 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، الثلاثاء، قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة.

وقال صدام في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 نيسان 2021)، ان "القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة والسفن الغارقة على ضفاف شط العرب وبقية الأنهار والمشاريع الاروائية"، موضحا انه "تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض".

واضاف البيان، ان "القوات الأمنية تشن عمليات تفتيش واسعة النطاق بين فترة وأخرى لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي في البصرة".

واشار الى انه "البصرة تشهد نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة اضافة الى انتشار عصابات للسرقة والتهريب وترويج المخدرات".

وتابع البيان، "يلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية، وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر".

N.A

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