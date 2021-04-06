العراق يستورد 50 ألف طن من الطماطم

2021/04/06 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،

الثلاثاء، السماح باستيراد 50 ألف طن من

الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج

خلال شهر رمضان.

وقال الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية،

إن "رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وز

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