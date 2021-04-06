2021/04/06 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، حقيقة منح استنثاءات لاستيراد منتجات زراعية او حيوانية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حميد النايف، في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن “الانباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تكشف حقيقة منحها استثناءات لاستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المركز الخبري الوطني.

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