المحاضرون يصعدون قبيل جلسة مجلس الوزراء: مديريات التربية في 7 محافظات مغلقة

2021/04/06 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقدم المحاضرون المجانيون، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، على اغلاق مديريات التربية في سبع محافظات، قبيل جلسة مجلس الوزراء، التي من المقرر عقدها اليوم.

وشهدت محافظات الوسط والجنوب، إغلاق مديريات تربية (القادسية، المثنى، النجف، بابل، واسط، البصرة، ذي قار).

ويواصل المئات من المحاضرين المجانين، تظاهراتهم في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاً على عدم حسم فقرتهم في الموازنة، وتثبيتهم على الملاك الدائم.

ويوم أمس، غرد رئيس مجلس الوزراء، بشأن المحاضرين قائلاً: "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم، وقد حاولنا حلّ المشكلة من خلال الموازنة".

واضاف: "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف لكم".

وكان المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق اوضح، أمس الاثنين، مدى حاجة الوزارة للمحاضرين المجانيين، فيما اكد أن مسؤولية تعيينهم على صيغة عقود أو ملاك دائم تقع على عاتق المحافظات والمديريات العامة التابعة لها.

وقال فاروق في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "مشكلة المحاضرين ليست في الأجور وإنما يحاول الحصول على عقد في الموازنة الحالية لأن العقد من الممكن أن يساعده في الحصول على خدمة وظيفية في حال تمكن من الحصول على فرصة عمل في مكان آخر".

وأضاف أن "مشكلة المحاضرين ليست بالأموال المخصصة لهم لأنها مرصودة ضمن موازنة العام الحالي وتبلغ 900 مليار دينار، بل بالصيغة التي ستصرف فيها هذه المبالغ، ومدى إمكانية رئاسة الجمهورية أو الوزراء في تغير الصيغة القانونية المتضمنة في قانون الموازنة".

وتابع فاروق أن "الوزارة لا تملك أي صلاحية في تعيين المحاضرين، لأن الكثير منهم يرتبط ماليا وإداريا بالمحافظات والمديريات التابعة لها"، مبيناً أن "وزارة التربية بحاجة للمحاضرين المجانيين لتسير المسيرة التعليمية بشكل صحيح".

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