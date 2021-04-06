فرنسا تدرب عراقيين لنزع الألغام المائية

2021/04/06 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت السفارة الفرنسية في بغداد، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، تدريب فرق النهرية في ثلاث محافظات لمعالجة الالغام المائية.وذكرت السفارة الفرنسية، في موقعها على ’’تويتر’’، ان "فرنسا تدرب عراقيين لنزع الألغام تحت المياه".وأوضحت انه "تم تدريب وتجهيز الفرق النهرية في بغداد والانبار والسليمانية لمعالجة الألغام المائية وكذلك تدريب 23 غواصا على نزع تلك الألغام".واشارت "فرنسا مستمرة بدعم العراق في العام 2021 من خلال تدريب وتجهيز احدى الوحدات في البصرة".

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