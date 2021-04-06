2021/04/06 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج "أوبك+"، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26 بالمئة إلى 62.93 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.2 بالمئة أمس الاثنين.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.38 بالمئة إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6 بالمئة أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات، الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في آذار الماضي.

وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة الماضي فاق التوقعات، بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

وقالت مارغريت يانغ، الإستراتيجية لدى "ديلي فيكس" إن البيانات الأمريكية "أكدت زخم النمو في أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى توقعات مشرقة للطلب على الطاقة".

وتدعمت المعنويات الإيجابية، إذ كشف مسح يجريه القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في آذار الماضي، إذ عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.

وساهم ذلك في تبديد المخاوف بشأن اتفاق أبرم الأسبوع الماضي من جانب مجموعة "أوبك+" لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في أيار المقبل، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو المقبل، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في تموز المقبل.

كما من المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى تلك الأشهر الثلاثة.



وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، العضو في منظمة "أوبك" المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات.

المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برميل النفط يقترب من حاجز الـ63 دولاراً عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برميل النفط يقترب من حاجز الـ63 دولاراً عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).